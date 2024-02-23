تحميل لعبة اي فوتبول efootball 2024 mobile موبايل للأجهزة الضعيفة | تنزيل بيس pes apk

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن خطوات تحميل لعبة اي فوتبول والتي تعد من أفضل ألعاب كرة القدم والتي تعطيك شعور اللعب فى الواقع، تم إطلاق اللعبة لأول في عام 2006 من قبل شركة كونامي، يجب العلم أن اللعبة تضم عدد كبير من المعلقين المعروفين على مستوى العالم، وتعطي للاعب فرصة بيع وشراء اللاعبين والتحكم في اللعبة بكل سهولة،نتعرف على التفاصيل فى التقرير التالى.

كيفية تحميل لعبة اي فوتبول على الأندرويد

يوجد عدة خطوات سهلة وبسيطة يجب اتباعها عند تحميل اللعبة وهى الخطوات التالية:

اولا قم بالدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي.

في شريط البحث يرجى كتابة اسم اللعبة efootball PES 2023.

يرجى الضغط على أول نتيجة في نتائج البحث.

اضغط على خانة تحميل اللعبة، وانتظر حتى تنتهي عملية التثبيت.

بمجرد الانتهاء من عملية التحميل سوف تجد اللعبة مثبتة ضمن قائمة التطبيقات الخاصة بك.

قم بالنقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات وابدأ باللعب، ويجب التأكد من اتصال جهازك بالانترنت.

خطوات تحميل لعبة اي فوتبول على أجهزة الآيفون

أولا يجب الدخول على آب ستور.

ثم في شريط البحث يجب كتابة PES 2023.

يجب الضغط على زر التحميل وسوف تبدأ اللعبة بالتحميل بدون أي رسوم.

انتظر حتى تنتهي من التثبيت وقم بالدخول على اللعبة وابدأ باللعب.

مميزات الاصدار الجديد تحميل لعبة اي فوتبول

يمتلك الإصدار الجديد من اللعبة الكثير من المميزات والتي من أبرزها: