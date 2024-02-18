حملها وسلي أطفالك وأبعديهم عن الزن “تردد قناة وناسة للاطفال” متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2024

تم تحديث تردد قناة وناسة للاطفال خلال الساعات الاخيرة الماضية عبر القمر الصناعي نايل سات ، ويبحث الكثير من الأمهات عن تردد وناسة الجديد ، حيث يحب الكثير من الأطفال في الوطن العربي قضاء الكثير من أوقاتهم أمام شاشة قناة وناسة والتي حققت انتشارًا واسعاً خلال الشهور الاخيرة الماضية بجودة المحتوى الترفيهي الممتع والمحتوى التعليمي والديني المميز والذي ينال إعجاب الكثير من الاطفال الكبار والصغار وكذلك أولياء الأمور.

تردد قناة وناسة للاطفال

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد حيث تبث قناة وناسة العديد من أغاني الأطفال المميزة ذات الايقاع الجديد الذي يحبه فئة كبيرة من الأطفال الصغار مع الكثير من الرسوم المتحركة ، وتقدم قناة وناسة الكثير من المحتوى التعليمي والترفيهي والبرامج الدينية والتثقيفية التي تفيد الأطفال في مراحل أعمارهم الصغيرة وإليكم تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11270

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

أناشيد وبرامج قناة وناسة الجديدة

بعد تنزيل تردد قناة وناسة يبحث الكثير من الأطفال عن البرامج والأغاني الجديدة التي يحبها الأطفال ويحفظونها و يرددونها أثناء لعبهم طوال اليوم حيث تعتبر اغاني قناه وناسة من العلامات المميزة للأطفال في الوقت الحالي مثل أغنية “يا لولو” وأغنية “حرامي” وأغنية “اجا البابا” وأغنية “حبيب البابا” وأغنية “حرامي سرق لولو”.