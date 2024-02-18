تابع مسلسل بيت الرفاعي … مسلسلات رمضان مختلفه هذا العام … أمير كرارة وقصة المسلسل تدور حول الورث

تم نشر البرومو لمسلسل بيت الرفاعي والذي يعرض في رمضان خلال العام و بيت الرفاعي فصة حقيقية لمحمود الرفاعي وابنه الكبير الذي يجسد دوره أمير كرارة. ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أمير كرارة وقصة المسلسل تدور حول الورث.

أمير كرارة وقصة المسلسل تدور حول الورث

تم الاعلان عن العديد من المشاهد التي تجذب الكثير من المشاهدين لها وهي من بطولة الفنان أحمد فؤاد سليم كبير والذي قام بقول عبارة شهيرة وهي من سنين أبويا الله يرحمه ابتداها من تحت، وعمل البيت والعيلة دي، مفيش ورث ولا بيوت كلنا في بيت واحد وبعدها تم رؤية الصراع بين أبنائه على الميراث.

صراع الاخوات في مسلسل بيت الرفاعي

تدور القصة حول أحداث بعض من الاحداث التشويقية حيث كان يعمل الوالد تاجر واسمه محمود الرفاعي، وله 2 من الابناء وهم الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية طبيب والذي يقوم بها لاول مرة وخلال الاحداث تم التعرف من الأبناء ان مهنة الوالد هي تاجر آثار، ويتم الصراع بين الاخوات امير كرارة واحمد رزق على الميراث وعمه سيد رجب والذي يعمل تاجر خلال احداث المسلسل وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وميرنا جميل، ملك قورة، رحاب الجمل، وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي، وهند عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

ما هي اهم القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

سيتم نقل احداث مسلسل بيت الرفاعي خلال شهر رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة الإعلامية، ويتم متابعة يوميًا في رمضان.