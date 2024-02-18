“خبر حلوّ”.. هل صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان؟ + اخبار مُنتظر من وزارة المالية لكل الموظفين بالدولة

إزداد البحث كثيراً حول موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، وحول حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان الكريم، وهل تصرف بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أعلن سيادته عن زيادة الحد الأدني للأجور، ليصل إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه، وظل البحث مكثفا من أجل معرفة القرارات التي سيتم تطبيقها والعمل بها بشأن مرتبات شهر مارس، وسنجيب عن هذه الأسئلة خلال سطور هذا المقال.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

أعلن وزير المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، والتي زاد البحث عنها من قبل الكثير من الموظفين بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات، والتي سيتم صرفها اعتباراً من شهر مارس المقبل، وقد أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين لشهر مارس بدايةً من يوم الخميس الموافق 21 مارس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس المقبل.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس

يتسائل العديد من المواطنين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس، حيث انتشرت هذه الأخبار بين المواطنين خلال هذه الفترة لتزامن شهر مارس مع بداية الشهر الكريم، ولكن إلى الآن لم يتم إصدار أي قرار من وزارة المالية يفيد تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل دخول شهر رمضان، وهذا الأمر غير صحيح.

الأيام المقررة لصرف رواتب شهر مارس

كشف وزارة المالية عن الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مارس، والتي من المقرر أن يتم صرفها في الأيام التالية: