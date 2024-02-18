الخير كله جاي لحد عندك.. موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% قبل قدوم الشهر المبارك رمضان 2024.. اعرف موعد تطبيق هذه الزيادة

بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك وازدياد حاجة المواطنين فيه إلى الموارد المالية وأخص بالذكر أصحاب المعاشات يبحث عددا كبيرا من بينهم عن موعد توقيت الزيادة المقبلة للمعاشات الخاصة بعام 2024، خاصة وأن أصحاب المعاشات هم تلك الفئات الأكثر احتياجا للدعم المالي لأنهم عندما يصلوا إلى سن المعاش يصبحون غير قادرين على العمل مرة أخرى ويعتمدون على المعاش بشكل أساسي لسداد متطلباتهم في ظل غلاء الأسعار، وقد أوضح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة التفاصيل بخصوص زيادة المعاشات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين على أن تطبق الزيادة الفترة المقبلة تابعونا للتفاصيل.

عدد مستحقي زيادة المعاشات الجديدة 2024

نجد أن عدد أصحاب المعاشات الموجودين في مصر بكل المحافظات قد يزيد عن 11 مليون مواطن ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة على تلك الفئات وهذا قبل قدوم شهر رمضان، وفقا لتعليمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجدير بالذكر أنه بالقانون الصادر عن مجلس النواب تكون الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15 % تطبق سنويا في أول يوليو من كل عام، إذا لم يوجد أي قرار بالتبكير للمعاشات أي أن هذا حق طبيعي لكل صاحب معاش أن يتقاضى زيادة سنوية في تاريخ 30 يونيو من كل عام.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024

وأما بالنسبة لموعد تطبيق زيادة المعاشات وهذا الخبر الأكثر انتظارا من قبل الكثير من المواطنين قد كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن وجود زيادة لمعاشات 2024 بنسبة 15% بداية من شهر مارس المقبل، أي أن تلك الزيادة مبكرة قبل قدوم شهر رمضان المبارك وتكلفه الزيادة على الدولة 74 مليار جنيه تتولى توفيرها صندوق التأمينات الاجتماعية والموازنة العامة للدولة.