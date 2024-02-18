بشكل الكتروني … الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بمصر الآن 2024

يهتم الكثير بالتعرف على الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي يتم من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية ويهتم الكثير من أصحاب السيارات على سدادها وذلك حتى لا يتم المسألة القانونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بمصر الآن 2024.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بمصر الآن 2024

يمكننا ان نتعرف على قيمة المخالفات من خلال اتباع تلك الخطوات:

في البداية يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية.

الدخول على أيقونة مركباتي.

تظهر أمامنا جميع خدمات المرور.

يتم النقر على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال رقم الهاتف المسجل و كلمة المرور.

حالة عدم وجود حساب على البوابة فعليه بإنشاء حساب جديد.

إدخال رقم اللوحة، ثم الضغط على استعلم.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

يمكننا استعلام المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة وهي :

يتم في البداية الدخول على موقع النيابة العامة.

ثم الضغط على الاستعلامات، ويتم ظهور نوع المخالفات.

إدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

بعدها يتم النقر على زر إجمالي المخالفات.

يستطيع أصحاب المخالفات المرورية القيام بتقديم الاعتراض على قيمة هذه المخالفات وحالة إذا تبين عدم صحتها يتم رفض الاعتراض.

ما هي رسوم التظلم على مخالفات المرور 2024

يمكننا ان نتعرف على رسوم التظلم ومنها: