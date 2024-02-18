طـلع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عموم محافظات العراق وزارة التربية العراقية epedu gov iq بالرقم الامتحاني للطالـب

شهدت محركات البحث الشهيرة إقبالا شديداً على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق، والتي لم يتم الإعلان عنها من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، وتسجيل العلامات في لجان الكنترول، وسيتم الإعلان عنها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول

بعد أن اختتم طلاب الصف الثالث المتوسط فصلهم الدراسي الأول بأداء امتحاناتهم، فهم الآن ينظرون إعلان النتائج بفارغ الصبر للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، حيث أن هذه المرحلة تعتبر بوابة عبور إلى المرحلة الثانوية، وهي خطوة جديدة في رحلتهم التعليمية، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بعد الانتهاء من أعمال التصحيح التي تقوم بكل دقة وشفافية، كما أكدت الوزارة أيضاً على أهمية العدالة في تقييم أدائهم، لإعطاء كل طالب حقه، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع الوزارة عقب اعتمادها من الجهات المسؤولة.

تقسيم درجات مواد الصف الثالث المتوسط

تقسم درجات مواد الثالث المتوسط على النحو التالي:

ثاني جهاز هيكلي: 24 درجة.

الفصل الثالث العضلي: 9 درجات.

الفصل الهضمي: 15 درجة.

الفصل الخامس دوران: 28 درجة.

الفصل السادس التنفسي: 13 درجة.

الفصل السابع اخراج: 13 درجة.

الفصل التناسلي: 7 درجات.

العاشر حسي: 22 درجة.

الجهاز العصبي: 5 درجات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

يمكن لجميع الطلبة والطالبات المقيدين بالصف الثالث المتوسط، الحصول على نتائجهم عقب الإعلان عنها مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بكل سهولة ويسر، عن طريق اتباع عدة خطوات كالآتي: