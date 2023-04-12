سلي صيامك.. اكتشف الخطأين الموجودين بالصورة في 10 ثواني

دائما ما تعمل الألغاز البصرية على تنشبط المخ وحمايته من الاصابة بالشيخوخة، فهي تعد بمثابة تمارين للعقل تعمل على زيادة المهارات والقدرات العقلية كما أنها تعمل على تقوية التركيز والانتباه، لذا ينصح بها الخبراء علاوة على أنها تعد لعبة مسلية جدا، واليوم أحضرنا لكم صورة والمطلوب منك هو اكتشاف الخطأين الموجودين بالصورة خلال 10 ثواني فقط، الأمر ليس صعب بل يتطلب منك قوة ملاحظة، هيا نبدأ فورا.

اكتشف الخطأين الموجودين بالصورة

الآن تأمل وركز في الصورة جيدا حتى تتمكن من العثور على المطلوب خلال الوقت المحدد دون أن تحتاج إلى وقت اضافي، حيث يظهر بالصورة رجل وامرأة يرتديات ملابس أنيقة ويقفان حائران بين أشجار ثمرة جوز الهند اللذيذة، عند النظر للمرة الأولى لن ترى أي شئ خطأ ولا ملفت للنظر، ولكن بالتدقيق ستصل إلى أن هناك أشياء غير منطقة في الصورة، والمطلوب منك هو التركيز في كل تفاصيل الصورة ومسحها أفقيا ورأسيا لتكتشف الخطأين الموجودين بالصورة، والآن مع الصورة:

الاجابة الصحيحة

الوقت اوشك على الانتهاء، وخلال ثواني تعد على اصابع اليد ستدق ساعةالايقاف معلنة انتهاء الوقت، فهل تمكنت من الوصول إلى الاجابة الصحيحة أم أنك لازالت تدقق في الصورة وتتفقدها جيدا، أمامك فرصةلتصل للإجابة عد للصورة وانظر إليها مجددا: الأخطاء الموجودة بالصورة تم تحديدها بالدوائر الحمراء: