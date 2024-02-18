تقل جيوبك في شهر مارس بتعرف تعد لكام.. زيادة المرتبات بنسبة تصل إلى 50٪ في هذا الموعد لجميع الموظفين وفقا لقرار وزارة المالية

من بعد انتظار من قبل عدد كبير جدا من الموظفين العاملين في الدولة أخيرا قد قام مجلس النواب بالتصديق على تشريع جديد من شأنه أن يساهم في رفع أجور العاملين في الحكومة بداية من موظفين الدرجة السادسة وهذا تماشيا مع قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أوضح بأن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبه تصل إلى 50%، لتفاصيل بخصوص زيادة الرواتب وموعد تطبيق تلك الزيادة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة

نجد أن زيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية تعتبر هي الأكبر في تاريخ الزيادات لرواتب الموظفين خلال الأعوام الأخيرة وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة للحاجة الماسة لتحسين الوضع المالي للعاملين في الدولة، وأخص بالذكر الموظفين من الدرجة السادسة وغيرهم حسب التدرج الوظيفي وقرر السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي تقع على كاهل تلك المواطنين، حيث قد تم أخذ قرار برفع الحد الأدنى للرواتب من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه أي بما يعادل زيادة بنسبة 50% وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في الحكومة.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

وأما بالنسبة لجدول رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة وفقا للدرجة الوظيفية فقد جاء على النحو التالي: