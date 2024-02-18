لمتابعة أقوى إنتاجات الدراما الخليجية.. “أضبط الآن” تردد قناة روتانا الخليجية 2024 على جميع الأقمار الصناعية بجود HD

يوجد العديد من القنوات التابعة لشبكة روتانا وتظل قناة روتانا خليجية هي واحدة من أقوى تلك القنوات والتي أصبح لها شهرة كبيرة بمرور الأعوام أصبحت هي من أفضل القنوات الفضائية في العالم العربي، ويتم البحث عنها بشكل متكرر من قبل محبي مسلسلات الدراما الخليجية وغيرها من العروض التي تكون على شاشة روتانا خليجية، وتضم مجموعة قنوات روتانا عدة قنوات أخرى أبرزها قناة روتانا كلاسيك وقناة روتانا سينما وروتانا كيدز، ونجد أن قناة روتانا خليجية قد استطاعت أن تجذب جميع المشاهدين إليها بسبب المحتوى المميز الذي تقدمه على شاشتها من المسلسلات الدرامية والرومانسية والكوميدية، والتي تجمع ما بين المحتوى الخليجي بالإضافة إلى المحتوى المصري بخلاف برامج مميزة وللتردد الجديد للقناة تابعوا معنا.

تردد قناة روتانا خليجية

يمكن لجميع الباحثين عن تردد قناة روتانا خليجية أن يتم استقبال هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وفقا للترددات الجديدة والتي قد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11295.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة: 11223.

معدل الاستقطاب: رأسي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة تكون: HD.

ضبط تردد قناة روتانا خليجية على الرسيفر

بعد أن تعرفنا على ترددات قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات إليكم طريقة ضبط هذه القناة: