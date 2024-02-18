tom and jerry طريقة ضبط توم وجيري علي القمر نايل سات

تُعد قناة توم وجيري من أشهر القنوات التي تبث مسلسلات الرسوم المتحركة الكوميدية، حيث تقدم محتوى ترفيهيا يناسب جميع الأعمار، خاصة الأطفال. وتعرض القناة حلقات متنوعة من كرتون توم وجيري، الذي يعد من أشهر شخصيات الرسوم المتحركة على مر التاريخ، ونجح في رسم البسمة على وجوه الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

قناة توم وجيري

يحظى تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 باهتمام كبير من قبل الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى مجانيًا من حلقات كرتون توم وجيري، الذي يُعد من أكثر المسلسلات الكرتونية شهرة بين مختلف الأجيال. ونالت القناة إعجاب المشاهدين بفضل قدرتها على نشر البهجة والمرح والضحك داخل المنازل، سواء للأطفال أو للشباب الذين يُحبون هذه الشخصيات والرسوم المتحركة.

تردد قناة توم وجيري 2024

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تردد القناة : 11315.

الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة هي SD.

طريقة ضبط توم وجيري