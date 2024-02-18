“لينك مباشر” بسرعة نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن نتائج السادس الابتدائي مؤخرًا في جميع المحافظات العراقية، لتبدأ عمليات التساؤلات حول باقي النتائج التي ينتظرها الكثير الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية التي من أهمها مرحلة الثالث المتوسط دور أول في العراق، مع العلم أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في استكمال النصف الثاني من العام الجاري.

استخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

وعليه يتم القيام بتحديد المرحلة الدراسية فيما بعد.

على أن يتم الضغط بزر “استخراج”.

وعندها ستتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

استخراج نتائج الطلاب في العراق

من المتوقع أن يتم صدور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية من تصحيح جزء كبير من اوراق الإمتحانات الخاصة بكل طاب وطالبة، على أن يتم الإعلان عن جميع الكشوفات المعنية بالطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني الذي تم إطلاقه من قبل الوزارة.