” لينك ” كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1445

يعد من ضمن برامج الدعم التي تم تقديمها بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل على مساعدة الأفراد للعمل على سدد المتطلبات والاحتياجات ويسهل علينا الاستعلام بشكل الكترونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1445.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

يسمح لجميع المواطنين السعوديين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكنه لابد من توافر الشروط تتمثل في التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

لابد من ان يقل الراتب الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد المانع.

ألا يكون الفرد ممتلكًا لأصول بقيمة عالية.

كما انه يشترط ألا يكون مقيمًا بأي من مراكز الإيواء.

التزام المتقدم بخطط التأهيل والتوظيف.

يشترط انطباق على الفرد معايير الثروة.

ما هي اهم خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445

يرغب الكثير في القيام بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكننا من خلال التالي:

دخول رابط منصة الضمان المطوروذلك برقم الهوية الوطنية.

النقر على كلمة التحقق.

لابد من ان يتم مطابق الرقم من المنصة مع الموجود بتطبيق نفاذ.

انتقالك إلى حسابك بالضمان المطور.

ثم اضغط على الطلبات لعرض كافة التفاصيل.

انقر على برامج الدعم ليتم عرض كافة التفاصيل التي تخص الضمان ومنها الأهلية وقيمة الاستحقاق.

التسجيل في الضمان المطور

يتيح التسجيل في الضمان المطور من خلال الخطوات التالية: