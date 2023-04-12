بعد اعتماده من الوزارة.. موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للابتدائي والاعدادي رسميا

موعد امتحانات الترم الثاني 2023، خلال الساعات الماضية بدأت المديريات التعليمية بالإعلان عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمراحل الابتدائية والاعدادية عبر صفحاتها الرسمية على “فيس بوك” بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، وقد كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن موعد بدء امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 وحتى السبت الموافق 20 مايو 2023.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وقد كشف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية، وستكون مواعيد الامتحانات كما يلي:

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء 2 مايو حتى السبت 6 مايو. وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو. الصف الثالث الإعدادي العام من يوم الأحد الموافق 4 مايو وحتى السبت 20 مايو. الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو. الصف الثالث الإعدادي المهني، من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو. وتجري امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى السبت 20 مايو. الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو. وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية مكفوفين الأول والثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو. صفوف النقل للثانوية العامة الأول والثاني الثانوي العام، تبدأ يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو. صفوف النقل للتعليم الفني نظام 3 سنوات الأول والثاني الثانوي الفني من يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو. وتجري امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 5 سنوات من الأول إلى الرابع الثانوي الفني يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو.

امتحانات الترم الثاني 2023

وحاليا يستعد الطلاب لخوض امتحانات الترم الثاني من خلال تكثيف ساعات المذاكرة والمراجعة والاطلاع على أكبر عدد من نماذج الامتحانية والتدريب على حلها.

صرحت وزارة التربية والتعليم أنها فقد تعلن عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع الصفوف الدراسية من الابتدائي إلى الاعدادي، أما مهمة وضع الجداول الامتحانية فتتولها المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة توفير وقت كافي للمراجعة أمام كل مادة.