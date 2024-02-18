pdf ابحث عن اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في المحافظات

تزايدت معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث إنه من المقرر الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان المعظم حتى يحصل المواطنين على احتياجاتهم من الدعم لشراء احتياجاتهم اليومية قبل بداية شهر رمضان المعظم، ويمكن لكافة مواطني العراق الاستعلام عن مدى قبولهم ببرنامج الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي وذلك بعد أن أجرت الحكومة مجموعة من الاحصائيات للفئات المتقدمة وتحديد مدى استحقاقهم للدعم، وقد حددت الوزارة سابقا شروط القبول ضمن برنامج الدعم، ومن ضمنها ما يلي:

الإقامة بشكل مستمر بالعراق.

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أراضي تكون ذات قيمة.

تقديم جميع الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاقه للدعم.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 حتى 60.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بزيارات ميدانية للتحقق من مدى استحقاق هذه الأسر للدعم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتاح لكافة المواطنين العراقيين الاستعلام عن مدى استحقاقهم ببرنامج الرعاية الاجتماعي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية، وهي :

النقر على منصة مظلتي.

أدخل بعد ذلك رمز التحقق المرئي الذي يبدو أمامك على الشاشة.

انقر بعد ذلك على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد بعد ذلك رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

أدخل بعد ذلك البيانات بشكل صحيح.

انقر في النهاية على تحميل صيغة البي دي اف .

يمكنك بعد ذلك البحث في هذه الأسماء للتحقق من مدى قبولك ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

يمكنك من خلال اتباع الخطوات السابقة التحقق من قبولك ضمن برامج الدعم الاجتماعي أم لا.