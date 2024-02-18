“ابحث عن اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط spa.gov.iq ووزارة العمل العراقية

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات البحثية تداولا خلال الساعات الأخيرة حيث تتعدد وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية، ومن بينها الوجبة السابعة التي شملت آلالاف من الأسرة العراقية التي تستحق الدعم، ولهذا ازدادت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين عن مدى استحقاقهم، وكذلك خطوات الاستعلام عنها، تابعونا حتى النهاية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يترقب العديد من مواطني العراق نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الدعم سيتم منحه للعديد من الفئات مثل الأسر الفقيرة والذين يعانون من إعاقات مزمنة، وتوفر الحكومة العراقية جميع أنواع المساعدات سواء مالية أو رعاية صحية أو تأهيل مهني أو إسكان وذلك من أجل رفع مستوى معيشتهم، وتستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإعلان عن كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي

وذلك بعد التحقق من مدى استحقاقهم لبرنامج الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أنها قد وافقت على طلب الحصول على الوجبة السابعة من قبل 70 ألف أسرة عراقية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت الوزارة عدة خطوات تمكن المواطنين بالعراق من تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتكون كالآتي:

الولوج إلى منصة مظلتي.

اختر بعد ذلك الرعاية الاجتماعية.

انقر على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

أدخل بعد ذلك اسم المحافظة.

اكتب رقم الوجبة التي ترغب في الحصول عليها.

أدخل بعد ذلك اسمك كاملا في الحقل المخصص له.

اضغط بعد ذلك على استعلام.

ويمكنك بعد ذلك تحميل كشوفات الوجبة السابعة حتى يتسنى لك البحث عن اسمك، فإذا وجدت اسمك ضمن

الكشوفات ستتوجه بعد ذلك إلى أماكن الصرف من أجل صرف الوجبة المقررة لذلك.