ارتاحي من اولادك واتطمني عليهم … تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات

حصلت القناة على اعجاب الكثير من الاباء والامهات في مصر والوطن العربي، كما انها تتميز بعرض حلقات متعددة من الكرتون توم وجيري وقد تكون موجودة في كل بيت ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات

يمكننا ان نقوم بالتعرف على تردد قناة توم وجيري المحتوى ويتم من خلال الاستمتاع بها على مدار اليوم وبدون توقف من خلال التالي:

تردد القناة: 12149.

اتجاه الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : SD.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 عرب سات

يمكننا متابعة محتوى القناة والتمتع بها من خلال بث محتواها على كافة الاقمار ويتم من خلال التالي:

التردد : 11315.

الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة هي SD.

خطوات ضبط تردد عبر جهاز الاستقبال الخاص بك

يوجد عدد من الخطوات التي يتم اتباعها حتى يمكننا استقبال تردد القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة الرئيسية أو menu.

ثم يتم اختيار التركيب الهوائي.

النقر على زر البحث عن القنوات.

اختر البحث اليدوي أو manual installation .

ادخال كافة البيانات التي تخص القناة.

اضغط على زر بدء البحث.

ثم اضغط على كلمة حفظ.

حيث انها من ضمن القنوات الفضائية التي يفضل الاستمتاع بمشاهدة وانها مناسبةو لكافة الاعمار وتعتبر من اقدم قنوات الاطفال التي تنقل محتواها بافضل جودة وباعلي صوت وصورة ومن خلال بث على كافة الاقمار الصناعية.