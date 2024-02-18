“رجعنا جزمة لولو اللي اتسرقت” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من الاشخاص عن تردد قناة ونساة وتعتبر قناة وناسة واحدة من أهم القنوات الترفيهية المفضلة لدى الأطفال في الوطن العربي تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض الموجهة للأطفال من جميع الأعمار تتنوع بين الرسوم المتحركة البرامج التعليمية والأنشطة الترفيهية من خلال تقديم محتوى مسل وتعليمي في آن واحد تسعى قناة وناسة لتثقيف وتسلية الأطفال وتعزيز مهاراتهم بشكل ممتع ومسلي تشمل هذه البرامج الكرتونية الشهيرة مثل توم وجيري سبونج بوب بيبي لوني تونز وغيرها من الرسوم المحبوبة لدى الأطفال اليكم تردد قناة وناسة علي النايل سات.

تردد قناه وناسه الجديد 2024

انطلقت قناة وناسة في العام 2007 واستطاعت أن تتصدر القنوات في عرض البرامج الخاصة بالأطفال وأفلام الرسوم المتحركة المتميزة كما أنها تحظى بمكانة مهمة في البيوت وفي حياة الأطفال حيث تسهم في تطوير قدراتهم وتثقيفهم من خلال البرامج التي تبثها ومن بين أبرز الأغاني التي تقدمها القناة “جزمة لولو اتسرقت” “البابا وصل يا لولو”أغنية لولو الشطورة”وهناك العديد من الأغاني والبرامج الأخرى التي تقدمها القناة للمشاهدين على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

قم بضبط القمر الصناعي: نايل سات.

ثم قم بكتابة تردد القناة: 11470.

و قم بضبط معدل الاستقطاب: عمودي.

ثم وقم بكتابة معدل الترميز: 27500.

وقم بضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسه على عرب سات

قم بكتابة القمر الصناعي: عرب سات.

ثم بضبط تردد القناة: 11270.

وقم بكتابة معدل الترميز: 27500.

ثم بضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يمكن العثور على قناة وناسة على معظم منصات البث التلفزيوني في الوطن العربي كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال مواقع البث المباشر وتطبيقات الهواتف الذكية او من خلال متابعة موقعنا وراية كل ما هو جديد عن تردد قناة وناسة الجديد2024.