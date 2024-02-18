الحق نزلها الآن … تردد قناة وناسة على كافة الاقمار الصناعية والاستمتاع بأحلى الأغاني

تعتبر قناة وناسة الفضائية من ضمن القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي تعرض الكثير من الاغاني والاناشيد التي يستفيد منها الاطفال حيث انها تعمل على عرض اغاني تعليمية وترفيهية تجذب الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة على كافة الاقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة على كافة الاقمار الصناعية

يمكننا الاستمتاع بالعديد من الأغاني والأناشيد من خلال ان يتم متابعة قناة وناسة الفضائية والتي تنقل محتواها بدون الشعور بملل وبدون عرض محتوى مخل بالاداب ومن أهم الشخصيات المحببة لدى الأطفال والكبار هي لولو، وتعرض الكثير من الاغاني على القناة:

أغنية لولو وماما.

لولو صارت شرطية.

أغنية وينك يا لولو.

أغنية لولو والحيوانات.

أغنية لولو الشطورة.

دا دا ميدو.

أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو.

لوليات صغار.

أغنية حرامى سرق لولو.

لولو ليكا أختى الغيورة.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

أنا حبيب البابا.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

لولو بورطة.

أغنية الروضة.

تردد قناة وناسة الفضائية علي النايل سات

يمكننا متابعة محتوى قناة وناسة الفضائية علي نايل سات من خلال هذا التردد التالي.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الفضائية علي العرب سات

يمكن مشاهدة أحلى الأغاني والأناشيد التعليمية على العرب سات من خلال التردد التالي.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كما انها اصبحت من اكثر القنوات شهرة بالمقارنة بالقنوات الخاصة بالاطفال الاخرى ويتابعها الكثير من الاشخاص في الوطن العربي.