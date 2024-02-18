اضبط تردد القناة باقوى اشارة … تردد قناة كرتون نتورك Cartoon network cn Arabia 2024 على النايل سات

يبحث عنها الكثير من قبل الأباء والأمهات و الأطفال، حيث انها تتميز بتقدم الكثير من برامج الأطفال وعدد كبير من لاغاني التي يستمتع بها الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة كرتون نتورك Cartoon network cn Arabia 2024 على النايل سات

تردد قناة كرتون نتورك على النايل سات

يمكننا ان نستمتع بمشاهدة محتوى القناة على نايل سات وذلك من خلال التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كرتون نتورك على عرب سات

كما انه يمكننا استقبال ترددها على العرب سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة كرتون نتورك

كما تتميز القناة بعرض العديد من البرامج والكثير من المسابقات والتي من بينها:

مسابقة كأس تون

مسابقة تحديات كرتونز

مسابقة نجم الشهر

اهم المسلسلات الكرتونية التي تعرض على القناة

منغامبول المدهش

ومسلسل فتيات القوة

كذلك مسلسل وقت المغامرة

وأيضاً بن تن

المسلسل الشهير تنانين فرسان قرية بيرك

حيث تقدم محتوى تعليمي كتعليم الأرقام والحروف وانها تعتبر من قنوات الكارتون المميزة حيث انه تم بداية بث النسخة العربية من القنوات في عام 2010 وتوسعت في عرض البرامج وأفلام الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال وهي مملوكة بفخر لدولة الإمارات العربية المتحدة وقد حصلت القناة على شهرة وشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار ويتم ذلك خلال 24 ساعة وبدون توقف او تشويش وباعلي جودة وعلى مدار اليوم بغرض استمتاعهم بوقتهم.