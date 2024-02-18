تردد القنوات
استقبال ترددها الجديد الآن … تردد قناة سبونج بوب SpongeBob لمشاهدة أفلام ديزني 2024
واحدة من ضمن أكثر القنوات التي يحبها الاطفال حيث انها تمتاز بعرض العديد من افلام الكارتون والأغاني المبهجة وتعمل على زيادة تعرض الصغار على بعض من السلوكيات الحسنة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة سبونج بوب SpongeBob لمشاهدة أفلام ديزني 2024.
تردد قناة سبونج بوب SpongeBob لمشاهدة أفلام ديزني 2024
يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز التلفاز والاستمتاع بمشاهدة أفلام الكارتون ويتم من خلال التالي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- أستقطاب: عمودي.
- التردد: 11355.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
تردد القناة على العرب سات
يمكن ضبط تردد قناة سبونج بوب على عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:
- التردد: 12169
- الاستقطاب: عمودي
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
كيفية ضبط قناة سبونج بوب على الاستقبال
يمكننا ان نقوم باستقبال تردد القناة من خلال القيام بهذه الخطوات:
- نضغط على زر القائمة الرئيسية في الريموت كنترول.
- ثم يتم القيام باختيار قائمة الأعدادات.
- أختر قائمة التثبيت، وأختر التثبيت اليدوي.
- كتابة كل من التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز وغيرها.
- ثم أضغط على زر بحث.
- سوف تجد القناة من ضمن قائمة القنوات الموجودة أمامك.
مميزات قناة سبونج بوب للأطفال
- تتميز بانها تعمل على تنمية الخيال والتفكير الإبداعي.
- كما انها تساعد في تعلم القيم والمبادئ الأخلاقية.
- التعرف على كافة العادات الحسنة التي يستفيد منها الصغار.
- يعلم الاطفال صفة التعاون مع أصدقائه ويساعدهم في حل مشاكلهم وايضًا احترامك الاخرين
- تساهم قناة سبونج بوب في تنمية مهارات الأطفال زيادة النمو والتطور بشكل سليم.