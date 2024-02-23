“5 أكواد فوق العظمة“ خطوات شحن واستبدال أكواد فري فاير 2024 مجانا

لعبة فري فاير واحدة من الألعاب التي يتم لعبها باستخدام الإنترنت ويمكنك اللعب وسط فريق سواء من أصدقائك أو يتم اختيار فريق بشكل عشوائي للعب معه، يتم الفوز في اللعبة من خلال القضاء على الأعداء باستخدام الاسلحة والموارد التي تقوم بتجميعها أثناء اللعب، بالإضافة إلى أنه يوجد أكواد تقوم باستخدامها بطرق معينة ويمكنك من خلالها الحصول على جواهر أو أسلحة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أكواد فري فاير

قامت شركة جارينا بتوفير الكثير من الأكواد المتوفرة والصالحة والتي يمكنك من خلالها تجميع الملابس والمعدات بالإضافة إلى الجواهر والأسلحة، وذلك بشكل مجاني تماما دون الاحتياج للشحن أو دفع رسوم، والاكواد هي:

كود YAPQSSRUEYVD وهو يمنح اللاعب سكن مجانان بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة والمعدات الطبية.

كود FBSH-ARE1-0RBU5 وهو يعطي اللاعب الكثير من الجوائز المجانية.

كود HGKASSLUEPVS يساعد اللاعب في فك الحظر.

كود 4EUWRCXKPLV8 وهو يوفر للاعب صندوق الببغاء الاستوائي.

كود AK FFIC-RF85-4MZT والذي يمنح اللاعب جواهر مجانية.

خطوات استبدال الأكواد في لعبة Free Fire

يجب العلم أنه يتم استبدال تلك الاكواد من خلال الصفحة الرسمية للعبة، وذلك باتباع الخطوات التالية: