حـ 149.. جميع الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024 مترجمة للعربية Kuruluş Osman بجودة عالية HD

من أكثر الأسئلة التي تتردد على الكثير من عشاق المسلسلات التركية السؤال عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024، وذلك منذ أن تم إطلاق أولى حلقات المسلسل التركي قيامة عثمان في عام 2019 في اليوم الموافق 20 نوفمبر، حيث أنه منذ أن تم عرضه قد نال إعجاب الكثير من المشاهدين خاصة مشاهدينا الوطن العربي الذين يعشقون الدراما التاريخية التركية، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل يروي قصة الدولة العثمانية مع المؤسس ابن أرطغرل.

الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024

مع استهلال عرض الموسم الخامس لهذا المسلسل لعام 2024، ارتفعت معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024، وما هي مواعيد عرض المسلسل؟، لذلك من خلال موقعنا نوضح لكم القنوات الفضائية الناقلة لهذا المسلسل بالإضافة إلى تردد كل قناة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024

يتم عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان على أكثر من قناة فضائية عربية تتميز بجودتها العالية وبأحدث التقنيات، وبناءًا على الأبحاث المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان سوف نعرض خلال السطور التالية تردد القنوات وموعد عرض المسلسل كما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية للمؤسس عثمان الموسم الخامس

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة ATV التركية الجديد على عرب سات

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة ATV التركية على ترك سات

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة الصعايدة لمسلسل عثمان الجزء الخامس

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11177/10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة فور شباب على النايل سات

التردد: 11682.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة اليرموك على النايل سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة النور Al Noor TV الجديد 2024

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11958.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12687.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة قطر الفضائية الجديد على النايل سات

التردد: 10834.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الصعايدة

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11177/10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الشرق الجديد على النايل سات

التردد: 12687.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات