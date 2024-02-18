“اعرف هتقبض كام؟”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024 العراق وقيمة الرواتب بعد زيادة 100 ألف دينار
موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024
موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024، كشفت وزارة المالية العراقية في وقتا سابق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024 في كافة المحافظات العراقية، وذلك بعدما قررت زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بزيادة جديدة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وذلك في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، واليكم موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق، فتابعونا.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024
وعن موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024، فقد كشفت وزارة المالية العراقية أنه سيتم الصرف في الاول من الشهر القادم قبل حلول شهر رمضان ما لم يكن هناك عطلة أو إجازة رسمية، وبذلك سيتمكن الجميع من شراء كافة مستلزمات المنزل خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
قيمة رواتب المتقاعدين 2024 بعد الزيادة
بعد تطبيق الزيادة زادت قيمة رواتب المتقاعدين 2024 وفقا للشريحة، حيث تراوحت بين 400 ألف و500 ألف دينار عراقي كحد أدنى، وبين 600 ألف و700 ألف دينار عراقي لبعض المتقاعدين، وذلك بعد زيادة 100 ألف دينار.
طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024
ويمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة المالية العراقية.
- الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بك في مكانها الصحيح، مثل:”اسم المتقدم وكلمة السر”
- اختر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024.
- الضغط على أيقونة “استعلام” لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الجديدة.
شروط الاشتراك في هيئة التقاعد بالعراق 2024
أما عن شروط الاشتراك في هيئة التقاعد بالعراق 2024 للحصول على رواتب المتقاعدين، هي:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- أن يكون المتقدم مقيم بالعراق بشكل دائم.
- أن يتراوح العمر من 18 وحتى 60 عام.
- سداد جميع الرسوم الخاصة بالاشتراك في الهيئة.
سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024
- يحصل المتقاعد على راتب قدره 500 ألف دينار عراقي بدلاً من 300 ألف دينار عراقي.
- يحصل المتقاعد على راتب 600 ألف دينار عراقي في حالة إذا كان يتقاضى 500 ألف قبل الزيادة.
- يحصل المتقاعد على راتب 550 ألف دينار بدلا من 450 ألف دينار.
- يحصل المتقاعد على راتب 800 ألف بدلا من 700 ألف دينار.
- يحصل المتقاعد على راتب 850 ألف بدلا من 750 ألف دينار.