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طريقة عمل الغريبة في البيت دايبة ومش متشققة بتكتات أشهر المحلات

طريقة عمل الغريبة

مالك سيفمنذ 9 ساعات
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يتزايد البحث عبر “جوجل” عن طريقة عمل الغريبة من قبل ربات البيوت خاصة بعدما جائت أسعارها في المحلات التجارية غير مرضية بالنسبة للكثيرين، وتعد الغريبة أحد الحلويات الشرقية المرتبطة بعيد الفطر والتي تتسم بطعم لذيذ خرافي يجعلها المفضلة لدى الكبار والصغار، ولكن ننصح متبعي الحميات الغذائية بعدم الإكثار من تناولها.

مكونات الغريبة

والآن مع مكونات الغريبة بالكوب ومقادير مظبوطة وصحيحة، فقط احضري:

  • 2 كوب من الدقيق المنخول.
  • نصف كوب من السكر البودر المنخول.
  • كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.
  • ربع معلقة صغيرة ملح.
  • للتزيين: كريز أو فصوص من اللوز أو السودانى أو الفتسق أو عين الجمل أو خليط مكسرات أو كاكاو بودرة.

طريقة العمل الغريبة

  • باستخدام مضرب البيض أو العجان الكهربائي اخلطي السمن مع السكر البودرة حتى يختلطوا مع بعض جيدا ويصبح القوام كريمي.
  • اخلطي الدقيق مع الملح، ثم أضيفيه إلى الخليط السابق،وقلبي جيدا باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس العجينة.

  • ضعي عجينة الغريبة فى كيس بلاستيك، ثم ادخليها الثلاجة لترتاح لمدة نصف ساعة.
  • احضري صاج مفروش بورق الزبدة، ثم ابدئي بتشكيل عجينة الغريبة على هيئة كرات صغيرة.
  • رصي الغريبة بالصاج مع الحرص على ترك مسافة قليلة بين كل قطعة.

  • ضعي صوص من اللوز أو السودانى أو الفتسق أو عين الجمل في منتصف الكرة مع الضغط عليها حتى تلتصق بها.
  • تدخل الغريبة إلى فرن حرارته 120 لمدة 10 دقائق حتى تتماسك وتنضج.
  • تقدم باردة.

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مالك سيفمنذ 9 ساعات
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