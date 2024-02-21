“خد 15 كود سحري NOW“ خطوات شحن واستبدال أكواد فري فاير Free Fire الموقع الرسمي 2024

تعتبر لعبة فري فاير واحدة من الألعاب المشهورة والتي يلعبها الكثير، كما أنه يوجد الكثير من الأكواد التي يمكنك استبدالها والحصول على جواهر لذلك يريد جميع لاعبي فري فاير تلك الأكواد، الجدير بالذكر أن الجواهر هي العملة الافتراضية داخل اللعبة والتي يمكنك من خلالها الرقي بمستواك في اللعبة والحصول على معدات وأسلحة فائقة، ولكن يجب العلم أنه تلك الأكواد يتم تغيرها كل 24 ساعة، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من الأكواد المختلفة، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استبدالها.

أكواد لعبة فري فاير

يجب العلم أن الأكواد التالية يمكنك استبدالها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة ويمكنك استخدامها بشكل مجاني بدون أن تدفع أي رسوم، والأكواد كالتالي:

MCPTFNXZF4TA.

8F3QZKNTLWBZ.

FF1164XNJZ2V.

FF11NJN5YS3E.

FF11DAKX4WHV.

YXY3EGTLHGJX.

ZYPPXWRWIAHD.

ZRJAPH294KV5.

WLSGJXS5KFYR.

W0JJAFV3TU5E.

B6IYCTNH4PV3.

Y6ACLK7KUD1N.

X99TK56XDJ4X.

FF11WFNPP956.

SARG886AV5GR.

كيفية استبدال أكواد فري فاير

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل استبدال الاكواد بنجاح:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.

يرجى تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك على الجيميل أو الفيسبوك.

قم بإدخال الكود المكون من 12 رقم وذلك في المكان الخاص به.

بمجرد الضغط على زر موافق سوف تصل الهدية الخاصة بك على حسابك داخل اللعبة سوف تجدها في خانة البريد الوارد.

يجب التأكد من أن الكود ساري الصلاحية وغير منتهي.

تحميل لعبة Free Fire