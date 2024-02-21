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“خد 15 كود سحري NOW“ خطوات شحن واستبدال أكواد فري فاير Free Fire الموقع الرسمي 2024

شحن أكواد فري فاير Free Fire

Abeerمنذ 20 ساعة
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تعتبر لعبة فري فاير واحدة من الألعاب المشهورة والتي يلعبها الكثير، كما أنه يوجد الكثير من الأكواد التي يمكنك استبدالها والحصول على جواهر لذلك يريد جميع لاعبي فري فاير تلك الأكواد، الجدير بالذكر أن الجواهر هي العملة الافتراضية داخل اللعبة والتي يمكنك من خلالها الرقي بمستواك في اللعبة والحصول على معدات وأسلحة فائقة، ولكن يجب العلم أنه تلك الأكواد يتم تغيرها كل 24 ساعة، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من الأكواد المختلفة، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استبدالها.

أكواد لعبة فري فاير

يجب العلم أن الأكواد التالية يمكنك استبدالها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة ويمكنك استخدامها بشكل مجاني بدون أن تدفع أي رسوم، والأكواد كالتالي:

  •  MCPTFNXZF4TA.
  • 8F3QZKNTLWBZ.
  •  FF1164XNJZ2V.
  •  FF11NJN5YS3E.
  •  FF11DAKX4WHV.
  •  YXY3EGTLHGJX.
  • ZYPPXWRWIAHD.
  •  ZRJAPH294KV5.
  •  WLSGJXS5KFYR.
  • W0JJAFV3TU5E.
  •  B6IYCTNH4PV3.
  •  Y6ACLK7KUD1N.
  •  X99TK56XDJ4X.
  •  FF11WFNPP956.
  •  SARG886AV5GR.

كيفية استبدال أكواد فري فاير

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل استبدال الاكواد بنجاح:

أكواد لعبة فري فاير
أكواد لعبة فري فاير
  • بمجرد الضغط على زر موافق سوف تصل الهدية الخاصة بك على حسابك داخل اللعبة سوف تجدها في خانة البريد الوارد.
  • يجب التأكد من أن الكود ساري الصلاحية وغير منتهي.

تحميل لعبة Free Fire

  • في البداية يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.
  • قم بكتابة اسم اللعبة في شريط البحث Free Fire.
  • انقر على خانة تحميل اللعبة وانتظر حتى يتم تحميل اللعبة بنجاح.
  • بعد أن تنتهي عملية التثبيت انقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات وابدأ باللعب.
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Abeerمنذ 20 ساعة
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