عالم الصغار … تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات للاستمتاع بافضل البرامج

تعتبر من ضمن قنوات الاطفال المميزة والتي تعرض محتوي مميز لجميع الأطفال، حيث انها تمتاز بعرض الكثير من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف فئة الاطفال، علي النايل سات، وعرب سات ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات للاستمتاع بافضل البرامج.

تردد قناة كراميش 2024 على العرب سات للاستمتاع بافضل البرامج

تقدم محتوى ممتع يتناسب مع الصغار، ويمكننا الاستمتاع به من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش علي القمر الصناعي نايل سات:

كما انه يمكننا استقبال افضل محتوى على العرب سات من خلال التالي:

التردد: 11315 – 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التشفير: مجاني.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش 2024 جهاز التحكم الخاص بك

يمكننا ضبط تردد القناة الجديد لعام 2024 على رسيفركم، ويتم من خلال القيام بالاتي.

الدخول إلى قائمة الرسيفر باستخدام جهاز التحكم الخاص بك.

ثم اختر خيار التثبيت اليدوي.

ادخل بيانات التردد، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم اختر خيار البحث.

احفظ الإعدادات بالنقر على موافق.

ستكون قناة كراميش من ضمن ما يتم بثها بجودة عالية وبدون تشويش، والتي تمكننا من ان نستمتع بافضل البرامج الترفيهية الهادفة.

ما هي اهم أغاني قناة كراميش