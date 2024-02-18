اليكـــم سعر ومواصفات poco x6 pro من شاومي .. الهاتف الاقوي علي الإطلاق

يكثر التساؤل حول سعر ومواصفات poco x6 pro، لأن يعتبر هاتف Poco X6 Pro من الهواتف الجديدة والمميزة التي تم إطلاقها مؤخرا، من شاومي وقد لاقى اهتماما كبيرا في مصر، يشكل Poco X6 Pro تواصلًا لتقديم تجربة متميزة في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، وسوف نتعرف سويا على سعر ومواصفات poco x6 pro فى التقرير التالى.

مواصفات هاتف poco x6 pro

يعتبر من أحدث الإصدارات وتكون مواصفاته كما يلي:

يوجد فى الهاتف خاصية الـ NFC والـ IR Blaster.

يدعم الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يأتي الهاتف بأبعاد 160.5×74.3×8.3 ملم مع وزن 186 / 190 جرام.

يأتي الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة بشهادة الـ IP54.

أن الهاتف به متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك / الجلد الصناعي.

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.4 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP، LE.

يدعم الهاتف السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية أفضل من المعتاد.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب. منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG.

يوجد به البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة بوكو الأحدث والمخصصة الـ HyperOS.

سعر هاتف Poco X6 Pro

سجل سعر هاتف Poco X6 Pro في جمهورية مصر العربية حوالي 25000 جنيه مصري للنسخة بسعة تخزين 512 غيغابايت، ويتوفر هاتف Poco X6 Pro في الخارج النسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 280 دولار، والنسخة 512 جيجا و 12 جيجا رام بسعر 340 دولار.