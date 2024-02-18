حجز شقق وزارة الإسكان 2024 عبر صندوق التمويل العقاري cservices.shmff.gov.eg بهذه الشروط .. ترقبوا قريبًا

تقوم الإسكان المصرية بطرح وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل من فترة إلى فترة أخرى، حيث مشاريع متنوعة بأسماء مختلفة ما بين دار مصر وسكن لكل المصريين ومشروع جنة ومشروعات أخرى كوحدات سكنية للبيع، ونجد كثيرون يتساءلون عن طريقة حجز شقق وزارة الإسكان وكيفية التقديم عليها، بل ما الشروط الواجب توافرها في تلك الوحدات للتقديم عليها من قِبل المواطنين، تابعوا عبر “البديل”.

حجز شقق وزارة الإسكان 2024

تُعلن الإسكان المصرية من فترة إلى أخرى عن فتح باب التسجيل من أجل حجز وحدات سكنية للمواطنين والمواطنات محدودي ومتوسطي الدخل، ويتم الإعلان عن المساحات المتوافرة وكل ما يخص تلك الوحدات في الإعلان، ونقلًا عن بعض الصحف الرسمية، فإن سكن لكل المصريين 4 ستكون تفاصيلها على النحو التالي:

الإعلان عن الشقق والطرح بحيث يكون التقديم متاح سيكون الست شهور المُقبلة من الآن.

الشقق متوفرة لجميع المصريين.

الوحدات السكنية متاحة حسب التمويل العقاري والحكومة المصرية تتدعمها بشكل كبير.

الشقق ستكون مساحة من 75 متر حتى 90 متر، حيث غرفتين وصالة وأيضًا ثلاث غرف وصالة.

الإعلان سيشمل عدد من المحافظات.

طريقة حجز شقق وزارة الإسكان 2024

بعد الإعلان بشكل رسمي عن شقق الإسكان الاجتماعي المقدمة من قبل وزارة الإسكان المصرية، سيطلب لمن يتوافر به الشروط التقديم كالتالي:

ادخل إلى موقع صندوق التنمية العقارية الموجود على الشبكة، ومنه حدد المشروع.

الموجود على الشبكة، ومنه حدد المشروع. اختر رقم الإعلان وأضف جميع البيانات المطلوبة الخاصة بك.

ارفع باقي الأوراق وانقر على حفظ الطلب، وبعدها يُدرس طلبك.

شروط استحقاق شقق وزارة الإسكان 2024