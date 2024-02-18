“دا وقت المـرح” تحميل لعبة ماين كرافت apk 2024 للجوال الاصدار الجديد Minecraft download

يبحث عدد كبير من محبي الالعاب الالكترونية عن كيفية تحميل لعبة ماين كرافت، وهي أحد أشهر الالعاب في فئة المغامرة والتي تناسب كافة الفئات العمرية، حيث يسمح للاعبين ببناء الحوائط والبيوت واستخدام الحيوانات للركوب والتنقل بين القري التي يتم انشائها وتعتمد على القدرة على البقاء على قيد الحياة لمدة طويلة، وتمتاز اللعبة بجودة التصميم والرسوم المتحركة فيها كما يمكن تحميلها مجانا دون رسوم بكل سهولة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال طريقة التحميل عبر الهاتف والكمبيوتر.

تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف

اللعبة متاحة لجميع انظمة الهواتف سواء الايفون او الاندرويد حيث يمكن تحميلها بكل سهولة عبر اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على جوجل بلاي على الاندرويد او على انظمة الآلي ستور على الايفون. في أعلى الشاشة توجد خانة البحث قم بكتابة اسم اللعبة ماين كرافت. الضغط على اول خيار للعبة والنقر على زر تثبيت. انتظر قليلا حتى يتم تنزيل اللعبة على الهاتف وبعد التثبيت قم بتسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني والاستمتاع باللعبة.

مميزات الاصدار الجديد من لعبة ماين كرافت

تم اطلاق لعبة ماين كرافت في عام 2009 في فئة المغامرة والاثارة حيث تعتبر من اشهر الالعاب الالكترونية عبر الهاتف حاليا، وتقوم الشركة المطورة باصدار تحديثات جديدة كل فترة والاصدار الاخير يشمل مجموعة من التقنيات التي تجعل اللعبة اكثر حماسة وتشويقا، ولعل اهم هذه المميزات ما يلي:

اضافة عدة اشكال جديدة من الحيوانا مثل الزرافة والفيل والتي يمكن استخدامها للركوب والانتقال من مكان لاخر داخل اللعبة.

توجد خاصية العالم الجديد وهي الارض المجهولة وتشمل هذه الارض عدة شخصيات جديدة مثل الوحوش بالاضافة الي خواص أخرى جديدة.

خطوات تحميل ماين كرافت على الكمبيوتر

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت على اجهزة الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية: