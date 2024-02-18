“الغالي في العالي”.. سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء والبنوك اليوم + 1 درهم بكم جنيه مصري النهارده

يتساءل الكثير حول سعر الدرهم الاماراتي بصفة عامة سواء داخل السوق السوداء أو في تعاملات البنوك المصرية المختلفة، حيث جاء هذا التساؤل حينما وجدنا أن هناك حالة من الاستقرار تسيطر على معظم العملات العربية والأجنبية أيضا في الوقت ذاته، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المصريين الراغبين في السفر إلى الإمارات يرغبون معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حتى يكون لديهم الدراية التامة بالمبلغ الذي سوف يستفيد منه أسرتهم عند التحويل.

سعر الدرهم الاماراتي

تزداد معدلات البحث عن الدرهم الإماراتي من قبل محبي التداول والمستثمرين وتجار العملات الذين يبحثون عن كل فرصة تجعلهم يحصلون على ضعف المبلغ عند التعامل مع تجار السوق غير الرسمية، لذلك ازداد البحث بالتبعية حول سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء وهل حدث ارتفاع في معدلاته أم أنه ما زال ثابتا عند آخر مستوى وصل له؟، ومن خلال البحث وجدنا أن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء مستقرا بشكل ملحوظ. حيث وصل سعر الدرهم إلى ما يقرب من 16 جنيها مصريا وبحسبة بسيطة إذا كنت ترغب في تبديل مبلغ 1,000 درهم إماراتي مقابل الجنيه المصري، فإن هذا يعني أنك سوف تحصل على ما يقرب من 16,000 جنيها مصريا.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

بعدما تعرفنا على مدى الاستقرار الملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والذي يعني أن الأحوال العامة غير متغيرة، وجدنا أن الكثير من المواطنين يتساءلون حول سعر الدرهم الاماراتي في السوق الرسمية حتى يعلموا مقدار الزيادة أو الانخفاض فيه، ومنها فقد جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك على هذا النحو التالي:

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي حوالي 8.39 للشراء، 8.43 للبيع.

أما فيما يخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فإنه سجل 8.41 للشراء، 8.43 للبيع.

على أن يكون سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي قد وصل إلى ما يقرب 8.39 للشراء، 8.42 للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر حوالي 8.38 للشراء، 8.40 للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مبلغ قدره 8.38 للشراء، 8.43 للبيع.

والجدير بالذكر أنه قد سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم سعر 17.46 جنيه.