“فراخ وياميش بسعر رخيص!!”.. اسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات

اسعار كرتونة رمضان 2024، يتسائل ويبحث الالاف المواطنين عن اسعار كرتونة رمضان 2024 بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم الذي سيحل أول يوم منه في يوم 11 من شهر مارس القادم، وهناك منافسة شرسة بين المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت والهايبرات الكبرى في جميع المحافظات على تقديم كرتونة رمضان بمحتويات جيدة واسعار منافسة، ولذا فقد تم طرح كراتين عائلية تضم دواجن وياميش رمضان، واليكم التفاصيل.

اسعار كرتونة رمضان 2024

وخلال السطور القائمة سنقدم لكم اسعار كرتونة رمضان 2024 في كافة المحافظات، حيث يختلف السعر حسب محتويات الكرتونة وأيضا يختلف من محافظة لأخر، وتتراوح اسعار كرتونة رمضان بين 109 حتى 1200 جنيه، إذ تختلف باختلاف المحتويات والأوزان، حيث تضم الكرتونة الواحدة المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها ربة المنزل خلال الشهر الكريم، مثل:”الأرز، الزيت، الملح، الشاي، السكر، والمكرونة والصلصة”.

سعر كرتونة رمضان 2024