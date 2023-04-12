اتفرج ببلاش.. جميع ترددات قناة الكأس القطرية المفتوحة لمتابعة جميع المباريات بجودة عاليه HD بدون تقطيع

يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة لكي يتمكنوا من مشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها على هذه القناة على مدار 24 ساعة سواء على القمر الصناعى النايل سات أو العرب سات أو سهيل سات وهي من القنوات التي تهتم بعرض أهم المباريات الخاصة بكرة القدم، لهذا سوف نعرض لكم تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة من خلال السطور القادمة.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

يمكنكم من خلال السطور القادمة ضبط وتنزيل تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات للاستمتاع بمشاهدة القناة صوت وصورة ذات جودة حديثة لتجنب حدوث تشويش للبث عند مشاهدة المباريات التي يتم عرضها على هذه القناة واليكم التردد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة والاستقطاب: 11919 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس الرياضية على سهيل سات

يمكنكم ضبط تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات للاستمتاع بمشاهدة القناة على مدار 24 ساعة واليكم التردد كالآتي:

تردد القناة والاستقطاب: 10770 – رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس عرب سات

يمكنك أيضا ضبط وتنزيل التردد على القمر الصناعي العرب سات وذلك من خلال الآتي:

تردد القناة والاستقطاب: 12245- رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط وتنزيل تردد قناة الكأس القطرية

يمكنكم من خلال السطور القادمة لمعرفة طريقة تنزيل تردد القناة بالخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى تبدأ باستخدام جهاز الرسيفر والضغط على القائمة.

اختيار التركيب ثم تحديد القمر الصناعي ثم أضافت تردد القناة.

كتابه معدل الترميز والاستقطاب وبعد ذلك تضغط على كلمة بحث.

في الخطوة الأخيرة تبدأ بالضغط على كلمة حفظ.

قناة الكأس القطرية المفتوحة

تعتبر من أكثر القنوات المشهورة حول الوطن العربي وتهتم بتقديم أفضل البطولات والمباريات التي يتابعها ملايين من الأشخاص، خاصة أنها حاصلة على حقوق العرض الحصري لجميع البطولات التي يهتم بحث عنها عشاق كرة القدم وهي من أكثر القنوات التي لها نسبة مشاهدة كبيرة ولا تحتاج أي اشتراكات شهرية لمشاهدة القناة.