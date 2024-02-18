” اروع الأغانى اتفرج” تردد قناة تنة ورنة للاطفال

مع تردد قناة تنة ورنة، يصبح وقت الفراغ للأطفال رحلة ممتعة عبر عالم من البهجة والتعلم وتقدم القناة باقة متنوعة من أفلام الرسوم المتحركة المحبوبة، والشخصيات الكرتونية الشهيرة، والأناشيد المسلية، والبرامج التعليمية المُفيدة وتساهم برامج القناة في تعزيز مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية، كما تغرس فيهم القيم الحميدة مثل التعاون والتسامح واحترام الآخري.

قناة تنة ورنة

قناة تنة ورنة هي قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال، تأسست عام 2012 وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وتتميز القناة بمحتواها الترفيهي والتعليمي المتنوع الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وإثراء خيالهم وتعرض القناة مجموعة واسعة من مسلسلات الكرتون العربية والعالمية المدبلجة باللغة العربية، مثل ماشا والدب

بن تن وبيب بيب وسبايدر مان وو الكثير غيرها كما تقدم القناة برامج تعليمية تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات، كماتعرض القناة برامج ترفيهية متنوعة تهدف إلى إسعاد الأطفال وتسلية وقت فراغهم، مثل الأغاني والمسابقات والقصص و غيرها كما تعرض القناة مسرحيات تفاعلية هادفة تهدف إلى غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

تردد قناة تنة ورنة علي القمر نايل سات

تقدم قناة تنة ورنة محتوى آمن ومناسب للأطفال حيث ان جميع برامج القناة تخضع لرقابة صارمة لضمان ملاءمتها للأطفال من جميع الأعمار كما تقدم القناة محتوى متنوع يلبي احتياجات جميع الأطفال وتبث القناة برامجها بجودة عالية وصوت واضح وتتوفر القناة على جميع القنوات الفضائية العربية.