“العُمر دا بـس” هـذا السن المطلوب لإضافة المواليد لزيادة الدعم علي بطاقة التموين + فئات محددة لها الحق فقط

يتساءل المواطنون حول السن المطلوب لإضافة المواليد على البطاقة التموينية، لا سيما أن إضافة المواليد هي من ضمن الكلمات البحثية المنتشرة في الوقت الحالي، حيث يرغب جميع المواطنين الذين لديهم مواليد جدد أن يستفيدوا من الحصص الإضافية من الدعم التمويني في ظل ارتفاع السلع الغذائية في المحال التجارية، وكذلك مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي لذلك قررنا أن نطلعكم بتفاصيل السن المطلوب عند إضافة أحد المواليد الجدد وكيفية إضافتهم إلكترونيا.

السن المطلوب لإضافة المواليد

مما لا شك فيه أن عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية من أكثر ما يشغل بال المواطن خاصة أننا على وشك الدخول في شهر رمضان المبارك، وهذا يعني أنه لا بد من توافر سلع غذائية أكثر مما هي عليه في الأيام العادية، لذلك وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت على كون عملية إضافة المواليد متاحة بشكل أساسي لجميع الفئات ولكن الأولوية للأسر الأولى بالرعاية.

أما فيما يخص السن المطلوب لإضافة المواليد فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت على كونه بداية من 4 أعوام، بالإضافة إلى أنه عند التقديم لا بد من إحضار كافة المستندات المطلوبة كما أنه لا بد من أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد فقط وهم الأب والأم و 2 من الأبناء على البطاقة الواحدة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

في ظل توفر معظم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني بهدف التيسير على المواطن المصري، فإننا وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن خطوات إضافة المواليد وذلك بالتزامن مع معرفة السن المطلوب لإضافة المواليد، على أن تتلخص خطوات إضافة المواليد الجدد فيما يلي