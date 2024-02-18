« نوايا تسد الزير ».. اعـرف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة + هل الزيادات قبل شهر رمضان

يبحث الكثير حول موعد زيادة المعاشات الجديدة التي نص عليها قانون المعاشات بعدما أعطى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر للجهات المعنية بشأن الصرف المعاشات بتطبيق الزيادة الجديدة، ومن هنا وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون في لهفة حول مقدار الزيادة وموعد تطبيق الزيادة الخاصة بالمعاشات من ناحية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يسبق لهم صرف المعاشات يتساءلون حول الأماكن التي من خلالها يحصلون على أموال المعاش المنتظرة.

زيادة المعاشات

بعدما تداول الكثير من الأشخاص الكثير من الأخبار التي تفيد بأنه سوف يتم تطبيق زيادة جديدة على المعاشات وجميع المستفيدين من هذه المنظومة يبحثون عن تفاصيل أكثر حول زيادة المعاشات، ومنها فإننا وجدنا أنه من المقرر أن يتم صرف الزيادة المحددة بنسبة 15% خلال شهر مارس القادم وهكذا سوف يستفيد أكثر من 13 مليون مواطن من هذه الزيادة.

بالإضافة إلى أنه يمكننا القول إن هذه الزيادة جاءت كوسيلة مساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من قلة توافر الأموال التي تجعلهم يواكبون ظروف الحياة، لذلك يمكن لجميع المستفيدين من منظومة المعاش أن يصرفوا معاشهم بالزيادة خلال الأيام الأولى من شهر مارس القادم لعام 2024.

أماكن صرف معاشات مارس 2024

كما نعلم أنه عادة ما يتم صرف المعاش في بداية أول 6 أيام من كل شهر ميلادي جديد الأمر الذي أدى إلى تساؤل المواطنين حول زيادة المعاشات، وهل سوف يتم صرفها خلال الشهر المقبل أم سوف يتم تطبيقها في وقت آخر، ومنها فإننا وجدنا أنه سوف يتم صرف المعاشات بالزيادة خلال شهر مارس المقبل أي قبل أيام من بداية شهر الخير.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول أماكن صرف معاشات شهر مارس فيمكننا القول إنه يمكنك الحصول عليها من خلال الأماكن التالية: