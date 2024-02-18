” رامز قفل اللعبة ” … تعرف على ضحايا رامز جلال في رمضان والقنوات الناقلة للبرنامج خلال شهر رمضان

يتساءل الكثير عن ضحايا رامز جلال في رمضان 2024 كما ان برنامج رامز جلال من اكثر البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان وانه سيكون رامز قفل اللعبة والذي لا يتم الاعلان عن فكرته ومن خلال مقالنا سنتعرف على ضحايا رامز جلال في رمضان.

ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

نتفاجأ كل عام ببرنامج رامز جلال والذي يعتبر من اكثر البرامج خطورة البرنامج الذي يدعى برامج قفل اللعبة وانه لم يتم الاعلان عن فكره هذا البرنامج ومن ضمن ما ظهر خلال البرومو وهو بيت الرعب وكذلك أكوا بارك ومن المتوقع ان يكون الضحايا في البرنامح العديد من الفنانين مشهورين أيضا ومعروفين، ويمكن ان يتم اختيار بعض من لاعبي كرة القدم.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز قفل اللعبة

كل عام يمكننا متابعة البرنامج بعد الاذان مباشرعلى قناه ام بي سي مصر وهي من القنوات التي تنفرد بعرض البرنامج الخاص برامز جلال رامز قفل اللعبة، ويمكن ا يكون ضحايا برنامج رامز جلال الفنانة حنان مطاوع، و محمود كهربا و الفنانة هنادي مهنه ز كابتن محمد عبد المنعم والفنانة غادة إبراهيم والفنانة هنا الزاهد وسيعرض عدد من الضحايا الاخرين.

برنامج رامز قفل اللعبة 2024

سيتم نقل برنامج رامز قفل اللعبة 2024 على ام بي سي فهي وسوف يتم نقل البرنامج في كل من: