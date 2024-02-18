نزلها دلوقتي.. تردد قناة mbc مصر الجديد 2024 النايل سات وعرب سات بجودة عالية وصورة واضحة

تعتبر قناة mbc مصر من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من المسلسلات والأعمال الفنية المميزة، فضلاً عن أنها عملت على جذب ملايين المتابعين من مختلف الدول العربية، لتكون واحدة من أشهر وأنجح القنوات التي لها دور ميز في نقلها للأعمال الفنية بجودة عالية وصورة واضحة على مدار اليوم.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة mbc مصر هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 4/3.

تردد قناة mbc مصر 2024 على عرب سات

وتتمثل أهم البيانات التي تدور حول قناة mbc مصر على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11919.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب قناة mbc مصر يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة mbc مصر

هناك بعض الخطوات حتى يسهل القيام بإستقبال قناة mbc مصر على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-