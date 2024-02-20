الناس سعيدة.. صرف المرتبات بالزيادة الجديدة في هذا الموعد المحدد + هل تم تبكير مرتب مارس قبل رمضان

إن البحث عن موعد صرف المرتبات بالزيادة يشغل الساحة البحثية وكذلك يتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن جميع الموظفين يرغبون في معرفة تفاصيل الحصول على الزيادة التي نص عليها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين دخل المواطنين وخاصة أننا على مشارف اقتراب شهر رمضان الفضيل، لذلك قررنا أن نعلمكم تفاصيل أكثر حول موعد صرف المرتبات مع الزيادة المقررة وكذلك جدول صرف المرتبات بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف المرتبات بالزيادة

حينما أعلن رئيس الجمهورية عن تطبيق زيادة جديدة في زيادة الحد الأدنى للأجور فإننا وجدنا أن جميع الموظفين لم يتوقفوا عن البحث عن تفاصيل وكذلك موعد صرف المرتبات بالزيادة، وذلك يرجع لارتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية وحالة التذبذب الاقتصادي الذي يعيشه العالم أجمع من ناحية أخرى، ومنها فإننا وجدنا أن وزارة المالية أعلنت أن الزيادة الجديدة تقدر 50% في الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.

على أن يتم صرف الزيادة اعتبارا من شهر مارس القادم لعام 2024 وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 6,000 جنيه، بالإضافة إلى أن قيمة الزيادة هذه تطبق للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية حيث إن الزيادة في هذه المؤسسات تتراوح ما بين 1,000 إلى 1,200 حسب الدرجة الوظيفية.

جدول صرف المرتبات بعد الزيادة

إن أكثر ما يشغل بال الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والإداري للدولة هو معرفة جدول صرف الزيادة بعدما علمنا أن موعد صرف المرتبات بالزيادة سيكون في مارس القادم، لذلك قررنا نضع لكم جدول صرف المرتبات بعد زيادة والذي جاء على هذا النحو: