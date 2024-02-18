“استعلم من هنا”.. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

لينك نتائج الثالث متوسط 2024، يتزايد البحث حول لينك نتائج الثالث متوسط 2024 خاصة مع اقتراب الاعلان عن تلك النتائج التي ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر، وحيث من المتوقع أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول خلال الاسبوع الجاري في عموم المحافظات العراقية:”الآنبار وصلاح الدين وبغداد والكرخ الثالثة و…”، واليكم طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، فتابعونا.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

قريبا سيتم تفعيل لينك نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بالرقم الامتحاني من خلال ادخال الرقم الامتحاني للطالب، وسط توقعات بأن تكون نسبة النجاح في تلك المرحلة مرتفعة بشكل ملحوظ بعدما جائت أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، واليكم رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر الموقع الرسمي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

قم بالدخول إلى قسم النتائج.

حدد نتائج الثالث متوسط 2024.

أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها.

ادخل الرقم الامتحاني بشكل صحيح.

اضغط في النهاية على عرض النتائج.

الآن ستظهر لك درجاتك في كل المواد بشكل صحيح.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

قريبا ستعلن نتائج الثالث متوسط 2024 وتحديدا قبل حلول شهر رمضان الكريم، علما بأن تلك المرحلة تتضمن نسبة كبيرة من الطلاب بالعراق وتأخر الإعلان عن نتائجهم يعود إلى مراعاة التدقيق في رصد الدرجات ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وذلك في اطار تطبيق توجيهات وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الذي أصدر تعليمات إلى جميع المديريات التعليمية بهذا الصدد، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن النتيجة ولكن هنا أنباء مترددة بقوة أن نتيجة الامتحان ستعلن خلال يومين من الآن.