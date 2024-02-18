بُشرى بتراجع أسعار السلع الأساسية الغذائية اليوم في الأسواق بهذه القيمة “الحقوا املو التلاجة”

ترقب كبير من المواطنين يتساءلون في الوقت الحالي عن أسعار السلع الأساسية اليوم الغذائية، حيث اقترب شهر رمضان المبارك، والكثيرون يبحثون عن تفريزات رمضان، والبُشرى اليوم هو انخفاض عدد من الأسعار بالمقارنة مع أسعار أمس، وذلك في الدواجن واللحوم والحديد والأرز، بينما ارتفع سعر زيت الذرة، فدعونا نوضح لكم الأسعار اليوم، تابعوا معنا.

أسعار السلع الأساسية اليوم

تغيرت عدد من السلع الغذائية اليوم للمستهلكين داخل مختلف الأسواق المصرية، وذلك حسب البيانات الواردة عن الجهات الرسمية، حيث جاءت الأسعار منخفضة كالتالي:

انفخض سعر الفول والجبن والأرز بينما زاد سعر زيت الذرة، حيث الأسعار كالتالي: سعر الأرز تراجع مبلع 1.05 جنيه وأصبح بسعر 34.86 ج. كيلو الفول تراجع 1.73 ج وأصبح بسعر 58.82 ج. تراجع الدقيق 1.47 ج، حيث أصبح بسعر 29.48ج. الزيت تراجع بمبلغ 9.68 ج وأصبح 97.69 ج. تراجع الفول والجبن بقيمة 1.73 ج فأصبح الفول بسعر 58.82 ج، بينما سعر الجبن بسعر 138.13 ج. زاد سعر زيت الذرة 3.48 جنيه وأصبح بسعر 129.22 ج.

تراجع أسعار الفراخ اليوم في الأسواق بمبلغ خمسة جنيهات مصرية، حيث تراجعت لوصل متوسط السعر بالسوق 110.16 جنيه مصري.

تراجعت أسعار البطاطس اليوم وأصبحت بسعر ما بين 8 لـ 11 ج.

تراجع البصل بمبلغ جنيه مصري، حيث السعر من 10 إلى 26 جنيه.

سعر السمك اليوم بسوق العبور

وقد انخفضت أسعار السمك اليوم بسوق العبور بمبلغ من 20 إلى 25 جنيه مصري، حيث جاءت الأسعار كالتالي: