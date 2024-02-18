تم اطلاقها … أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة 2024

يبحث الكثير عن أماكن معارض اهلا رمضان حيث انه يتم عرض الكثير من السلع في تلك المعارض للعمل على تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان لم يبقى عليه سوى القليل لذلك بدء البحث يتزايد عن الأماكن وأسعار السلع الغذائية اومن خلال مقالنا سنتعرف على اماكن معارض أهلا رمضان.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة 2024

تم بدايه فتحها في يوم الخميس الخامس عشر من فبراير 2024 ويتم استمرارها لنهاية شهر رمضن حيث ان جميع المحافظات يوجد بها معارض أهلا رمضان وانه تم اعداد الكثير من الشوادر حتى يتمكن كل المواطنين من شراء السلع الغذائية التي تعرض تخفيض حتى 30%.

معارض أهلًا رمضان

يوجد اماكن كثيرة والتي تعرض السلع التي يحتاج لها المواطنين ومن ضمن الاماكن:

6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

29 شارع جامعه الدول العربية.

شارع الصفا والمروة.

وشارع الوحدة.

شارع احمد عرابى.

كذلك شارع المشروع الذي يوجد في ميت عقبة.

شارع طلعت حرب.

كذلك شارع البوهي.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024

سيتم القيام بالاعلان عن السلع التي سيتم تواجدها في المعارض والتي من بينها: