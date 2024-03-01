تبكير صرف مرتبات شهر مارس !!.. هل صدرت قرارات جديدة بخصوص صرف الرواتب قبل رمضان

هل سيتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس؟ يعتبر هذا السؤال من ضمن أكثر الأسئلة المتداولة بين جموع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أن شهر مارس بدايته ستكون مع بداية شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص قد أكدوا على كون الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية قد قرروا صرف مرتبات شهر مارس بشكل مبكر قبل بدء شهر رمضان الكريم، لذلك قررنا أن اطلاعكم بتفاصيل هذا الأمر ومدى صدقه.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس

حينما تداول العديد من الأشخاص عناوين كثيرة تحمل أن وزارة المالية والحكومة المصرية زفوا بشرى للموظفين بأنه سوف يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس، وهناك حالة من الفرحة انتشرت بين الموظفين ولكن هناك من أراد التأكد من حقيقة هذا الخبر المتداول، وبالرجوع إلى وزارة المالية فإننا وجدنا أنها قد أعلنت أنه لا صحة لما تم تداوله وما زال يتم تداوله من أخبار تفيد بأنه سوف يتم تبكير موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس القادم لعام 2024.

كما ناشدت الوزارة جميع العاملين في القطاع الإداري والحكومي في الدولة بضرورة الالتزام بموقع الوزارة وخاصة فيما يتم صدوره من قرارات تخص وزارة المالية، بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت على كون المرتبات سوف يتم صرفها بالزيادة المتفق عليها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

بعدما ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من الموظفين الراغبين في التأكد من حقيقة الأخبار المتداولة تحت عنوان تبكير صرف مرتبات شهر مارس، وبعد التأكد من كون هذه الأخبار ضمن سلسلة الأخبار المزيفة المنتشرة خلال الأيام الماضية وجدنا أن الوزارة أكدت على كون موعد صرف المرتب الخاص بشهر مارس المقبل سيكون في ميعاده المحدد.

وهذا يعني أن صرف المرتبات سيبدأ في الأيام العادية المنصوص عليها في كل شهر ميلادي جديد أي في بداية من يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024، على أن تستمر عملية صرف المرتبات من مختلف الأماكن المتعارف عليها حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر ذاته.