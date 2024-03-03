صرف 1000 جنيه لهذه الفئات.. منحة العمالة الغير منتظمة موقع وزارة القوي العاملة “فلوس اكوام اكوام شوف نفسك!”

هل ترغب في معرفة شروط دعم العمالة الغير منتظمة يعتبر هذا السؤال من الأسئلة المتداولة بكثرة بين جموع المواطنين الذين لا يجدون الأموال الكافية للصرف على أنفسهم وكذلك ذويهم، حيث يعتبر هذا الأمر ناتجا عن قلة توافر فرص العمل الكافية التي تدر دخلا شهريا لهؤلاء الأشخاص في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، لذلك هيا بنا نتعرف سويا على شروط الحصول على المنحة وكيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

العمالة الغير منتظمة

في ضوء سعي الحكومة المصرية في توفير كل ما يحتاجه المواطن المصري ليحيا حياة كريمة وجدنا أن برنامج العمالة الغير منتظمة، يعتبر من أقوى البرامج الموجودة في الوقت الحالي وخاصة لمن لا يجدون عملا منتظما من خلاله يمكن أن تستقر حياتهم.

ومن هنا وجدنا أن هناك الكثير ممن لم يحالفهم الحظ لإيجاد عمل منتظم يبحثون عن شروط الانضمام لمنحة العمالة غير المنتظمة، والتي تتلخص فيما يلي:

لا بد من أن يكون المتقدم تابعا للفئة العمرية المتراوحة ما بين 18:60 عاما.

يجب أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسية المصرية ولا يسافر خارج حدودها.

يجب ألا يكون عاملا داخل القطاع الخاص أو القطاع العام.

لا بد من ألا يملك المتقدم أي راتب شهري ثابت.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

من أكثر ما يميز برامج الدعم المصرية أنها تقدم كل الإجراء والخطوات التي تيسر على المواطن الحصول على حقه في الدعم، والدليل على ذلك أن جميع الجهات المعنية بتنظيم صرف منحة العمالة الغير منتظمة، قد وضحوا الخطوات التي من خلالها يتم التوصل للمنحة كالتالي: