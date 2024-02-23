بعرف تعد لحد كام!!.. هل تبكير صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة قبل رمضان + اعرف أخر اخبار وزارة المالية الجديدة

جميع موظفي الحكومة يبحثون عن موعد صرف مرتبات مارس لا سيما أن هذه المرتبات ستصادف شهر رمضان الكريم ومن هنا تداول الكثير أخبارا تفيد بأنه سيتم تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2024، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير من الأشخاص في التأكد من حقيقة هذه الأخبار المتداولة من ناحية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة موعد صرف المرتبات وهل سيتم صرفها بالزيادة أم لا من ناحية أخرى.

موعد صرف مرتبات مارس

حينما تداول العديد من موظفي الحكومة الأخبار التي تفيد بأنه سوف يتم تبكير موعد صرف مرتبات مارس وجدنا أن وزارة المالية قد أعلنت أنه لا وجود لهذه الأخبار في قرارات الوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة ناشدت أبناؤها الموظفين بضرورة التريث وتحري دقة الأخبار التي يتم تداولها خلال هذه الفترة.

كما أكدت الوزارة على أنه سوف يتم صرف المرتبات في الوقت المحدد لها من كل شهر ميلادي جديد ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أكدت على أنه سوف يتم صرف المرتبات بالزيادة المتفق عليها.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

بعدما تأكدنا من حقيقة الأخبار المتداولة وأنه لا نية للوزارة بتبكير موعد صرف مرتبات مارس وجدنا الكثير يرغب في معرفة أول يوم لصرف هذه المرتبات، ومنها وجدنا أن بداية صرفها في يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024 على أن يحصل جميع الموظفين على رواتبهم حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس.

أما فيما يخص جدول مرتبات شهر مارس فإنه قد جاء على هذا النحو التالي: