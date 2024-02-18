لينك اسماء الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية 2024 المشمولين من وزارة العمل العراقية جميع الكشوفات pdf

لينك اسماء الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حيث تحرص الحكومة على تقديم هذا الدعم المادي إلى الفئات المحتاجة مثل الفقراء ومحدودي الدخل ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الكشوف خلال فترة قليلة، ولهذا ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر من أجل التعرف على إمكانية الاستفادة من هذا الدعم والتخلص من الأزمات المادية والظروف العصيبة التي يعاني منها الجميع، وفي السطور التالية سنوافيكم بآخر الأخبار عن الوجبة الأخيرة وخطوات الاستعلام عنها.

اسماء الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي الذي حددته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم هذه الخدمة، واتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية .

بعدها قم بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية.

ثم قم بالضغط على رقم الدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة انقر على أيقونة الاستعلام.

بعدها ستظهر كشوف الأسماء تستطيع تحميلها بصورة ملف pdf.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتحديد بعض الشروط في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حتى يتم تقديم الدعم المادي إلى الفئات المحتاجة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام وأصحاب الأمراض وغيرهم من الفئات المستحقة، ومن أهم شروط تسجيل واستحقاق هذا الدعم ما يلي: