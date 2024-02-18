“لينك الاستعلام” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 عبر موقع الوزارة

تعمل الحكومة العراقية على توفي الدعم لبعض من الاسر التي تعاني من الفقر وانه سيتم اتاحة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال الدخول على الموقع بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

تعمل الوزارة على توفير الدعم لكل من يعانون من ظروف صعبة وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، فقد يتم الموافقة عليهم من خلا بعض من الشروط والمعايير التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والتي تتاكد من انه من ضمن الاشخاص المستحقين للدعم.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن الاسماء من خلال اتباع بعض من الخطوات والتي من بينها:

القيام بتسجيل بالدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ثم يتم اختيار كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بالضغط على تحمل الكشوفات المتاحة أمامك pdf.

ستظهر امامك جميع الاسماء ولابد من التاكد منها.

ما هي اهم شروط قبول الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024:

حيث انه لابد من ان تتوافر بعض من المعايير والشروط حتى يتم الحصول على الدعم: