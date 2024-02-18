“اغاني لولو الشطورة رجعت من تاني”.. تعرف على تردد قناة وناسه الجديد بجودة مرتفعة + اهم البرامج والكرتون التي تعرض على القناة.. نزلها وابسط عيالك..!!

قناة وناسة هي قناة فضائية عربية موجهة للأطفال تأسست عام 2007 من قبل المطرب السعودي راشد الماجد ومركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC تبث القناة برامجها باللغة العربية على مدار 24 ساعة من اليوم وتُقدم محتوى هادفًا للأطفال من مختلف الأعمار لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسه الجديد.

تردد قناة وناسه الجديد

يمكنك التحول إلى قناة وناسة للأطفال على مدار اليوم حيث تُعرض أغاني جميلة ومتنوعة ومسلية للأطفال يمكنك مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات بسهولة عبر إدخال بيانات التردد المحددة كالتالي

قمر النايل سات.

التردد 11470

استقطاب عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء 5/6.

الجودة SD.

بهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع ببرامج القناة على قمر النايل سات بسهولة ووضوح.

اهم عروض قناة وناسه