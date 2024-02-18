تردد القنوات
“اغاني لولو الشطورة رجعت من تاني”.. تعرف على تردد قناة وناسه الجديد بجودة مرتفعة + اهم البرامج والكرتون التي تعرض على القناة.. نزلها وابسط عيالك..!!
قناة وناسة هي قناة فضائية عربية موجهة للأطفال تأسست عام 2007 من قبل المطرب السعودي راشد الماجد ومركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC تبث القناة برامجها باللغة العربية على مدار 24 ساعة من اليوم وتُقدم محتوى هادفًا للأطفال من مختلف الأعمار لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسه الجديد.
تردد قناة وناسه الجديد
يمكنك التحول إلى قناة وناسة للأطفال على مدار اليوم حيث تُعرض أغاني جميلة ومتنوعة ومسلية للأطفال يمكنك مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات بسهولة عبر إدخال بيانات التردد المحددة كالتالي
- قمر النايل سات.
- التردد 11470
- استقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الأخطاء 5/6.
- الجودة SD.
بهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع ببرامج القناة على قمر النايل سات بسهولة ووضوح.
اهم عروض قناة وناسه
- برامج متنوعة تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار.
- أغاني وأناشيد تُعلم الأطفال الحروف والأرقام والقيم الإيجابية.
- مسلسلات كرتونية تقدم محتوى ترفيهيًا هادفًا.
- برامج تعليمية تثري مهارات الأطفال وتوسع مداركهم.
- برامج تفاعلية تشجع على المشاركة والابتكار.
- جودة عالية تُبث القناة ببث رقمي عالي الجودة HD لضمان أفضل تجربة مشاهدة.
- موقع إلكتروني يتيح الموقع الإلكتروني للقناة مشاهدة البرامج مباشرة وتحميل الأغاني والأناشيد والتعرف على أحدث أخبار القناة.
- قناة وناسة هي قناة مميزة تُقدم محتوى هادفًا وترفيهيًا للأطفال وهي وجهة مثالية للآباء الذين يبحثون عن برامج مفيدة لأطفالهم