“رابط مظلتي spa.gov.iq” الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لعموم المحافظات العراقية

رابط منصة مظلتي من الكلمات التي يزدد البحث عنها بشكل كبير من المواطنين في العراق المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أشهر برامج الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج للدعم من الأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل وكبار السن وأصحاب الإعاقات وغيرهم، حيث يوفر برنامج الرعاية الاجتماعية الكثير من الخدمات والإعانات النقدية والذي تمكن المواطنين من توفير احتياجاتهم الأساسية، وجاء انطلاق الرعاية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يترقب الكثير من المواطنين حالياً الموعد الرسمي لصرف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، والتي تستعد وزارة العمل العراقية حالياً لرفع الكشوفات لأسماء المشمولين والتي تم التأكد من استحقاقهم للوجبة الأخير والاستفادة من خدمات الرعاية المختلفة، ومن خلال الخطوات البسيطة التالية يتم الاستعلام عن أسماء الرعاية:

الدخول على موقع منصة مظلتي.

يتم إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر في المكان المخصص له.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

تحديد أيقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

تحديد الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على أيقونة تحميل الكشوفات pdf.

موعد صرف الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية

نحرص الحكومة العراقية على توفير المساعدة والدعم للكثير من الفئات المستحقة للدعم، وخاصاً خلال شهر رمضان المبارك المقبل حيث يقوم المواطنين بشراء احتياجات الشهر الكريم، وهناك مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوجبة الأخيرة ستصرف قريباً قبل شهر رمضان ومن المقرر أن تصرف لنصف مليون مواطن.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية حاملين للجنسية العراقية ومقيم فيها باستمرار.