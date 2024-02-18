“انفخو البلالين يا ولاد “.. موعد عيد الفطر 2024 في مصر + عدد أيام الإجازة للموظفين في القطاع العام والخاص .. العيد فرحة !

بشأن موعد عيد الفطر المبارك بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024 هو غرة شهر شعبان، فإن الكثير من المواطنين المسلمين في مصر يبحثون عن موعد عيد الفطر 2024 ويأتي هذا الاهتمام لتحديد الموعد الفعلي لعيد الفطر من خلال الحسابات الفلكية والدينية، مما يجعل هذا الأمر موضوع اهتمام كبير بين المواطنين.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أعلن مركز الفلك الدولي استطلاع هلال شهر شوال 1445، ومن المتوقع بدء شهر شوال، وبالتالي يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ، أما بالنسبة لموعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر، فقد حددت أجندة العطلات الرسمية التي نشرتها مجلس الوزراء أن تبدأ الإجازة يوم الأربعاء 10 إبريل وتستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل 2024 وتم تحديد إجازة عيد الفطر لعام 2025 بثلاثة أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.

العطلات الرسمية في 2024 وموعد عيد الفطر المبارك

بعد انقضاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى 10 إجازات رسمية في العام الجاري، وهي كالتالي: